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Отныне программа страхования сельского хозяйства будет действовать во всех областях республики

Отныне программа страхования сельского хозяйства будет действовать во всех областях республики

Программа сельскохозяйственного страхования с 2021 года будет действовать во всех областях республики для 11 культур: винограда, абрикоса, персиков, яблок, пшеницы, ячменя, овса, картофеля, арбуза, дыни и сливы. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что стартовавшая в 2020 году программа страхования сельского хозяйства действовала всего в двух областях и по двум культурам - винограда и абрикоса. По словам главы правительства, прошлогодний опыт был достаточно успешным, решено расширить его.

“Это означает, что с этого года наши крестьяне  смогут страховать себя от града, заморозков и ряда других рисков. Значительную часть страховой суммы, в разных случаях, в разных размерах, будет выплачивать правительство”, - сказал Никол Пашинян.


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