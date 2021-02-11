В районе Физули обнаружены останки еще 4 военнослужащих

В результате поисковых работ на участках боевых действий, находящихся вне контроля Арцаха, спасательные отряды в районе Варанды (Физули) обнаружили останки еще 4 погибших военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха Унан Тадевосян.

“Для установления личности обнаруженных останков назначены судебно-медицинские экспертизы. По сегодняшний день в результате поисково-спасательных работ обнаружено в общей сложности 1 371 останков погибших. Сегодня поиски будут продолжены в Гадрутском районе”, - сообщил Тадевосян.