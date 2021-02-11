Премьер-министр Армении поздравил президента Ирана с 42-летием победы Исламской революции

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции направил поздравительные послания президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани и Верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей Аппарата Премьер-министра Республики Армения.

В поздравительном послании, адресованном президенту Ирана Хасану Рухани, говорится:

“Ваше Превосходительство!

От всего сердца поздравляю Вас, дружественный народ Ирана, с 42-й годовщиной победы Исламской революции!

Многовековая дружба между Арменией и Ираном и глубокие исторические традиции - лучшая основа для развития и углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества.

Сложная геополитическая ситуация в регионе придает большее значение скорейшей и полной реализации взаимовыгодных программ во благо наших народов и региона.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Ирана - благополучия и мира».

В поздравительном послании Верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи говорится:

«Ваше Преосвященство!

Горячо поздравляю Вас и дружественный народ Ирана с 42-й годовщиной победы Исламской революции.

Сложная ситуация, сложившаяся в регионе, дружбе и взаимному уважению между нашими народами придает новое значение, что способствует более глубокому сотрудничеству. Армения решительна в деле продвижения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества с Ираном во благо наших народов и региона.

Желаю Вашему Преосвященству крепкого здоровья и благополучия, а дружественному народу Ирана - мира и прогресса».