Присутствие азербайджанских военных на дорогах Сюникской области должно быть исключено: ЗПЧ Армении

Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление, в котором отмечает, что наличие азербайджанских вооруженных военных (а также флагов и вывесок) на дорогах Сюникской области, как и на дорогах, соединяющих общины области, тем более их любое передвижение на этих путях должно быть исключено. «Арменпресс» представляет заявление омбудсмена Армении.

«Они оказались там за счет грубых нарушений прав мирных жителей и военнослужащих Армении и Арцаха, этнических чисток и массового разрушения мирных населенных пунктов, продолжающегося институционального армяноненавистничества, пыток и бесчеловечного отношения, незаконного содержания пленных и продолжающихся угроз новой войны, «определения» границ механическими средствами с грубыми нарушениями международных правил.

Присутствием азербайджанских военных продолжают грубо нарушаться в первую очередь права пограничников Армении или серьезно угрожают им (нарушения прав собственности, выстрелы и т. д.), мирная жизнь и покой населения.

Следовательно, их любое присутствие или тем более продвижения незаконны, лишены какого-либо правового статуса, противоречат основам системы прав человека в международном праве.

Деятельность Защитника прав человека Армении на всех площадках осуществляется согласно именно этой основополагающей концепции».