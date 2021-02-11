Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Србоц Вардананц: послание Католикоса

Армянская Апостольская Церковь 11 февраля отмечает праздник Србоц Вардананц (Св. Вардана Мамиконяна). Как сообщает «Арменпресс», Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян по случаю праздника направил послание.

«Праздник Србоц Вардананц, Святого Вардана - это не просто история, а возвышенное присутствие духа этих святых в нашей жизни. Ничто так не вдохновляет нашу армянскую христианскую идентичность, как свидетельство их веры и патриотической любви. В пятом веке они мужественно выдержали ужасное испытание, будучи уверенными в том, что наш народ навсегда любовью будет связан со своей родиной и Святым Именем Христа, ибо «нет другого имени под небом, данного людям, которым мы должны спастись» (Деяния 4:12).

Сегодня, из глубины веков эти Святые с теплым чувством патриотической любви, укрепленной Христом, велят нам быть храбрыми и деятельными в защите наших святынь и ценностей, в священном долге и ответственности за укрепление и развитие нашей Родины. Их память призывает нас приумножать и объединять наши усилия во имя светлого будущего нашего народа, наших мечтаний, во имя наших погибших сынов, которые сражались с светлым и бессмертным духом Вардананца и погибли в этой войне за Арцах.

Мы просим Господа Спасителя нашего под покровительством Святого Вартананца, под покровительством Его Святой Десницы сохранить мир на нашей родине, защитить наш народ единой любовью, сильной надеждой и верой, дарить нашим сердцам радость патриотических достижений и побед», - говорится в послание Католикоса.