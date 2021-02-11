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Левон Аронян выбыл из онлайн турнира “Opera Euro Rapid”

Левон Аронян выбыл из онлайн турнира “Opera Euro Rapid”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян выбыл из онлайн турнира по быстрым шахматам “Opera Euro Rapid Chess Tour”.

Как передает «Арменпресс», во второй день четвертьфинала Аронян вновь встретился с Максимом Вашье-Лагравом, представляющим Францию. По итогам 4 сыгранных партий была зафиксирована ничья - 2:2, и поскольку накануне Аронян уступил со счетом 1,5 - 2,5, он выбыл из дальнейшей борьбы.

В полуфинал вышли Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со и Теймур Раджабов.

Призовой фонд онлайн турнира по быстрым шахматам “Opera Euro Rapid” в “Champions Chess Tour” составляет 100 000 долларов США, 30 000 из которых предназначены победителю.


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