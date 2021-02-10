Правительство Армении командирует Гоар Симонян в Департамент исполнения решений ЕСПЧ

Правительство Армении командирует Гоар Симонян в Департамент исполнения решений Европейского суда по правам человека сроком на один год. Как сообщает Арменпресс, соответствующее вопрос включен в повестку дня заседания правительства 11 февраля.

Гоар Симонян признана победителем конкурса по отбору кандидатов для направления юриста в Департамент исполнения решений Европейского суда по правам человека.