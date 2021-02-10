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Правительство Армении командирует Гоар Симонян в Департамент исполнения решений ЕСПЧ

Правительство Армении командирует Гоар Симонян в Департамент исполнения решений ЕСПЧ

Правительство Армении командирует Гоар Симонян в Департамент исполнения решений Европейского суда по правам человека сроком на один год. Как сообщает Арменпресс, соответствующее вопрос включен в повестку дня заседания правительства 11 февраля.

Гоар Симонян признана победителем конкурса по отбору кандидатов для направления юриста в Департамент исполнения решений Европейского суда по правам человека.


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