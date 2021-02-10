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Правительство Армении планирует построить альтернативные автомобильные дороги в Сюникской области

Правительство Армении планирует построить альтернативные автомобильные дороги в Сюникской области

Правительство Армении планирует построить альтернативные автомобильные дороги в Сюникской области. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Анны Григорян.

«Да, альтернативные дороги будут построены. Начнем строительство, как только позволят погодные условия», - сказал Папикян.

После масштабной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, проблема некоторых автомобильных дорог в Сюникской области до сих пор не решена.


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