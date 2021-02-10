Никол Пашинян посетит Ширак и встретится с родственниками пленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время намерен посетить Ширакскую область, где встретится с родственниками содержащихся в Азербайджане пленных. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Мой шаг» Назели Багдасарян.

«Недовольство есть не только в Ширакской области, недовольство есть и в правительстве. Мы все недовольны. Мы планируем поездку в Ширакскую область, где у нас будут различные встречи с гражданами, в том числе с родственниками пленных. Хочу заверить, что нет необходимости напоминать нам о проблеме пленных, потому что мы не забываем об этой проблеме ни на секунду. Нет необходимости предпринимать какие-либо действия, чтобы мотивировать нас действовать по этому вопросу», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что в вопросе пленных следует руководствоваться принципом непричинения вреда.

«В течение этого периода мы убедились, что был ряд действий, которые, казалось, осуществлялись в пользу скорейшего решения проблемы, но на практике происходило обратное», - сказал Никол Пашинян.