Министр обороны представил ситуацию на линии соприкосновения 

С декабря инцидентов на армяно-азербайджанской линии соприкосновения не было зафиксировано. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр обороны Вагаршак Арутюнян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Тагуи Товмасян.

«С декабря у нас не было ни одного случая убийства на линии соприкосновения, у нас был один случай ранения в Шуши. Инцидентов не зафиксировано. Было нарушение режима прекращения огня, но не в направлении наших позиций. Они стреляют в воздух. Мы фиксируем все случаи, если бывают таковые в участке Нагорного Карабаха, передаем их миротворческим силам», - сказал Арутюнян.

Министр обороны отметил, что поднял вопрос об этих нерегулярных стрельбах во время встречи с командующим дислоцированными в Нагорном Карабахе российскими миротворческими силами, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.