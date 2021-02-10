Процесс возвращения армянских пленных носит продолжительный характер: Азербайджан вернул 69 человек
16:44, 10 Февраль, 2021
Работа по возвращению армянских пленных на родину ведется в ежедневном режиме. На сегодняшний день Азербайджан вернул 69 пленных.
Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна.
“Процесс возвращения пленных идет непрерывно. Работа по возвращению армянских пленных на родину ведется в ежедневном режиме. На сегодняшний день Азербайджан вернул 69 пленных”, - сообщили в офисе Авиняна.
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