Процесс возвращения армянских пленных носит продолжительный характер: Азербайджан вернул 69 человек

Работа по возвращению армянских пленных на родину ведется в ежедневном режиме. На сегодняшний день Азербайджан вернул 69 пленных.

Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна.

“Процесс возвращения пленных идет непрерывно. Работа по возвращению армянских пленных на родину ведется в ежедневном режиме. На сегодняшний день Азербайджан вернул 69 пленных”, - сообщили в офисе Авиняна.