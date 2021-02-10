Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе

Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе

Индия и Китай начали разведение войск в спорном между двумя странами приграничном районе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении минобороны КНР.

"Согласно достигнутому консенсусу в ходе девятого раунда переговоров на уровне командующих войск, индийские и китайские войска 10 февраля начали плановое синхронное разведение войск на передовой линии на южном и северном берегу озера Пангонг- Цо", - говорится в опубликованном заявлении официального представителя минобороны КНР У Цяня.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации