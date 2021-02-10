Вагаршак Арутюнян подчеркнул эффективность деятельности российского миротворческого контингента

10 февраля министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян принял командующего российским миротворческим контингентом, дислоцированным в зоне нагорно-карабахского конфликта для мониторинга режима прекращения огня, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

Вагаршак Арутюнян поблагодарил генерал-лейтенанта Рустама Мурадова за его активную роль в процессе обмена пленными, а также за содействие, оказываемое при поиске пропавших без вести военнослужащих, и с удовлетворением отметил эффективность российских миротворческих сил.

В ходе встречи министр обороны затронул ряд вопросов сотрудничества, в связи с чем, он командующему российским миротворческим контингентом представил свои замечания. Вагаршак Арутюнян подчеркнул необходимость продолжения предпринимаемых шагов по выполнению достигнутых договоренностей.