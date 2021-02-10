В Армении подтверждено 196 новых случаев COVID-19, вылечились 236 заболевших

По состоянию на 11:00 10 февраля в Армении подтверждено 196 новых случаев COVID-19, 236 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 574 тестов, всего проведено 671 038 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 168 496 случаев COVID-19, 160 405 из которых вылечились, есть 3 130 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 175 пациентов.

В предыдущий день зафиксированы 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 786.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.