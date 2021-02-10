Армянская сторона передала Азербайджану одного пленного

Армянская сторона передала Азербайджану 1 пленного.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил командующий российскими миротворческими войсками, дислоцированными в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

“Состоялся очередной обмен пленными. В результате проделанной работы 1 пленный был доставлен в Баку, в Армению возвращены 5 пленных”, - сказал Мурадов.

Вечером 9 ноября в Ереване приземлился самолет российских миротворцев, на борту которого из Баку в Ереван вернулись 5 пленных.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.