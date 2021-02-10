Действует новая процедура въезда иностранных граждан в Арцах: МИД Арцаха представляет подробности

Как сказано в сообщении Министерства иностранных дел Республики Арцах, исходя из соображений безопасности в послевоенных условиях, изменен порядок въезда иностранных граждан на территорию Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, МИД Арцаха распространил сообщение об этом, которое мы и приводим ниже.

“Граждане зарубежных стран, желающие посетить Республику Арцах, за разрешением на въезд в Арцах должны обратиться в Министерство иностранных дел Республики Арцах. Эта процедура распространяется как на иностранных граждан, которым необходима въездная виза, так и на граждан безвизовых стран.

Информация о заявках с учетом соображений безопасности передается и российским миротворческим силам.

После утверждения заявок иностранные граждане, подавшие заявление, уведомляются об этом. Они могут получить соответствующие визы в постоянном представительстве Республики Арцах в Ереване, после этого прибыть в Арцах.

Что касается сроков, ведутся соответствующие работы по совершенствованию механизма. Разрешение на въезд будет выдаваться в течение 3 - 4 рабочих дней. Иногда процесс может длиться дольше, о чем будет сообщено гражданину иностранного государства, подавшему заявление.

Механизм находится на стадии внедрения. В течение последних дней в Республику Арцах по указанной процедуре уже въехали представители ряда иностранных СМИ и международных организаций”.