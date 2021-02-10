Время в Ереване: 11:07:36,   10 Февраль

“Ювентус” вышел в финал Кубка Италии по футболу

“Ювентус” вышел в финал Кубка Италии по футболу

В ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу “Ювентус” принимал “Интер”.

Как сообщает Арменпресс, в первом тайме и “Ювентус”, и “Интер” имели ряд возможностей для открытия счета, но голов не было забито. Во вторые 45 минут  голов также не было, игра завершилась вничью - 0:0. В первом матче между этими командами “Ювентус” победил со счетом 2:1,  в итоге “старая синьора” вышла в финал розыгрыша Кубка Италии.

В другом полуфинальном матче 10-го февраля встретятся “Наполи” и “Аталанта”. Первая встреча этих команд завершилась нулевой ничьей.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации