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В Армению из Азербайджана вернулись еще 5 пленных

В Армению из Азербайджана вернулись еще 5 пленных

5 пленных вернулись в Армению из Азербайджана. Как сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян, пленные вернулись при посредничестве российской стороны.

Самолет прибыл в Ереван из Баку и приземлился в аэропорту “ЭребуниШ. Здесь собралось много родственников пленных.


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