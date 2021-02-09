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Консульский отдел посольства РФ в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз 

Консульский отдел посольства РФ в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз 

С 10 февраля 2021 года консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в Российскую Федерацию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, виза выдается для следующих категорий иностранных граждан:

  1. Лица без гражданства, проживающие в Армении и имеющие приглашения на въезд в Российскую Федерацию установленного образца или оформленный МВД России документ, подтверждающий статус носителя русского языка.
  2. Иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Армения.

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