Консульский отдел посольства РФ в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз 

С 10 февраля 2021 года консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в Российскую Федерацию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, виза выдается для следующих категорий иностранных граждан:

Лица без гражданства, проживающие в Армении и имеющие приглашения на въезд в Российскую Федерацию установленного образца или оформленный МВД России документ, подтверждающий статус носителя русского языка. Иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Армения.