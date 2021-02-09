Премьер-министр обсудил с послом КНР перспективы развития сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Юна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил дипломата и пожелал ему плодотворной работы на благо развития армяно-китайских отношений. Премьер-министр с удовлетворением вспомнил свой визит в КНР в 2019 году и впечатляющие встречи с председателем и премьером Государственного совета Китайской Народной Республики, достигнутые в результате которых договоренности успешно реализуются.

“Между Арменией и Китаем налажены интенсивные отношения, китайский бизнес, культура и образование широко представлены в нашей стране. Мы готовы к дальнейшему и последовательному углублению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах”, - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, в 2020 году, несмотря на обусловленные пандемией сложности, объем экспорта из Армении в Китай увеличился, что свидетельствует о положительной динамике двустороннего торгового оборота. Премьер-министр поблагодарил правительство Китайской Народной Республики за помощь сфере здравоохранения Республики Армения в борьбе с коронавирусом.

Выразив благодарность за теплые слова, посол Китая посчитал дипломатическую миссию в Армении честью и заверил, что приложит все усилия для развития армяно-китайских отношений. По его словам, две страны связывают взаимное доверие и понимание, и правительство Китая придает важное значение сотрудничеству с Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сложившейся в Арцахе после войны ситуации. Премьер-министр поблагодарил Китай за беспристрастную позицию по нагорно-карабахскому конфликту, отметив, что вопрос статуса Нагорного Карабаха остается нерешенным, и Армения придает важность переговорам в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Коснувшись гуманитарного аспекта, Никол Пашинян подчеркнул, что приоритетом остается возвращение пленных, а также защита армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Фан Юн отметил, что Китай поддерживает установление безопасности, стабильности и мирного сотрудничества в регионе, а также поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних отношений и ее дальнейшего расширения. В контексте развития экономических связей были затронуты возможности увеличения китайских инвестиций в Армению, увеличения товарооборота, реализации инфраструктурных проектов, активизации туристических потоков, а также сотрудничества в рамках ЕАЭС. Двусторонне была подчеркнута перспективность сотрудничества в области высоких технологий, образования и в гуманитарной сфере. Премьер-министр предложил представить китайским компаниям инвестиционные возможности, которые будут созданы в результате разблокировки региональных коммуникаций. Посол Китая заверил, что информация будет передана китайским бизнес-кругам.

Посол Китая передал премьер-министру Николу Пашиняну приглашение принять участие в выставке “Шанхай экспо - 2021”.