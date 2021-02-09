Турция пытается вмешаться во внутренние дела Франции: еженедельник Le Journal du Dimanche

Французский еженедельник Le Journal du Dimanche опубликовал обширную статью о рычагах турецкого влияния во Франции: эта тема представлена на первых 10 страницах номера газеты от 6 февраля. Как сообщает Арменпресс, журналисту Мохамеду Сифауи удалось ознакомиться с подготовленным в конце октября разными ведомствами (Direction générale de la Sécurité intérieure, DGSI; Direction générale de la Sécurité extérieure, DGSE; Direction du renseignement de la préfecture de police, DRPP) Франции ряд документов, которые были представлены в Елисейский дворец.

По данным французских спецслужб, Анкара использует рычаги воздействия на турецкую общину посредством около 650 организаций, которые действуют не только во Франции, но и в Германии, Бельгии и Нидерландах. Имея долгосрочную перспективу, турецкое правительство инвестирует в систему образования с целью обучения детей на основе принципов Турецкой партии справедливости и развития, используя организацию Maarif.

Другая организация, Международный союз демократов (Union internationale des démocrates, UID), занимается проэрдогановском лоббингом, стремясь улучшить восприятие турецкого режима во Франции. Идеологическая пропаганда усугубляется распространением политического ислама через две организации - Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF) и Millî Görüş, которые стремятся повлиять на официальные исламские круги во Франции. Наконец, турецкие власти пытаются вмешаться во внутриполитическую жизнь Франции через другую организацию, Yurtdisi Türkler (YTB), цель которой - создать «турецкое голосование». Так, пишет газета, Турция готовит «троянских коней» для режима Эрдогана во Франции.

Газета пишет, что во Франции есть три основные темы в сфере интересов Турции: Геноцид армян, курдский вопрос, а также проблема личности Эрдогана. Ключевую роль в решении этих проблем сыграл Conseil pour la justice, l’égalité et la paix (COJEP), расположенный в Страсбурге. Официально целью организации является «защита прав человека», а также «борьба с расизмом и дискриминацией». COJEP активизировал свою деятельность после запрета на деятельность «серых волков» во Франции. Один из его бывших вице-президентов, Вейсел Филиз (Veysel Filiz), ранее был арестован по обвинению в контрабанде около 100 кг героина через турецко-болгарскую границу. COJEP всегда выделялся своей пропагандистской деятельностью.

В частности, 14 апреля 2018 г. он организовал в городе Дрё конференцию под названием «Исторические размышления о событиях в Османской империи в 1915 году». Председательствовали на конференции известные своими позициями по отрицанию Геноцида армян Абдельазиз Шамбин и Ив Бенар. На турецком плакате конференции было написано по-турецки: «Геноцида армян не было».

В феврале 2019 года COJEP выступил с заявлением, в котором осудил решение президента Эмануэля Макрона включить День памяти жертв Геноцида армян в официальный календарь Франции. Что касается серых волков, то, несмотря на запрет на их деятельность, эта организация продолжает действовать, в частности, путем проведения виртуальных собраний в социальной сети Facebook. Турецкая деятельность во Франции в основном сосредоточена в Страсбурге, где проживает около 30 тысяч из 650 тысяч турок, проживающих во Франции.

Газета также опубликовала интервью с историком Жаном-Франсуа Колозимо, который отметил, что, будучи членом НАТО, Турция ведет агрессию против Сирии, Ирака, вторгается в Ливию, флиртует с Россией, использует Исламское государство, вмешивается в дела Греции, вооружает Азербайджан против Армении, и теперь хочет влиять на внутриполитическую жизнь Германии и Франции. В отличие от Германии, которая не решается на ответные меры, Турция встречает сопротивление во Франции.