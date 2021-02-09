Председатель КГД Армении принял посла РФ

Председатель Комитета госдоходов Эдвард Ованнисян 9 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Комитета государственных доходов, в ходе встречи Ованнисян отметил, что существует широкое договорно-правовое поле сотрудничества между двумя странами в сфере налогового и таможенного администрирования, что позволяет активно сотрудничать как на двустороннем уровне, так и в рамках Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссий и других международных организаций.

В ходе встречи стороны положительно оценили работу представителей Федеральной таможенной службы России в Армении, а также работу таможенного атташе Армении в России, которые незамедлительно реагирует на требующие срочного решения вопросы.

Стороны выразили готовность и впредь продолжать и эффективно развивать сотрудничество между налоговыми и таможенными органами двух государств.