В вопросе сохранения культурно-исторического наследия Арцаха армянская сторона ожидает содействия ОО

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян принял делегацию, возглавляемую постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Во встрече приняли участие заместители министра Артур Мартиросян и Жанна Андреасян, представители офиса постоянного координатора ООН Днис Сумпф и Аревик Анапиосян.

Приветствуя гостей, министр отметил значение программ, осуществляемых при содействии Организации объединенных наций в системах образования, науки, культуры и спорта, и выразила надежду, что они продолжатся с большей активностью.

Ваграм Думанян подчеркнул, что особенно в послевоенных кризисных условиях миссия ООН имеет чрезвычайно важное значение.

“Армянская сторона ожидает содействия международных структур и, в частности, ООН в деле сохранения культурно-исторического наследия, в 2020 году в результате войны перешедшего под азербайджанский контроль. “Эти культурно-исторические памятники являются ценностями общечеловеческой цивилизации, созданными армянским народом”, - сказал министр. Он также выразил надежду, что представительство ООН в Армении продолжит свое содействие полной реализации права на образование детей в послевоенный период.

В свою очередь, постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп, говоря о важности сотрудничества, заявил: “Офис ООН в Армении высоко ценит многолетнее сотрудничество с Министерством образования и науки. Особой похвалы заслуживают совместные усилия, предпринятые во время эпидемии COVID-19 по предоставлению школьникам средств дистанционного обучения, созданию новых образовательных платформ и предоставлению школам гигиенических принадлежностей. Образование - одна из движущих сил создания человеческого капитала и развития страны. Мы думаем продолжить обмен передовым опытом и содействие реформам образования в Армении. В частности, в ближайшем будущем мы сосредоточимся на создании временных образовательных зон, мы будем поддерживать инклюзивный доступ к качественному образованию для детей, перемещенных из Нагорного Карабаха, которые нашли убежище в Армении”.

Заместитель министра образования и науки Жанна Андреасян, представляя сотрудничество с ООН в области образования, сказала, что одним из приоритетов в сфере образования в Армении является развитие всеобщего инклюзивного образования с учетом перехода к инклюзивному образованию к 2023 году и в системе дошкольного образования.

Стороны также коснулись сотрудничества с Мировой продовольственной программой, подчеркнув эффективную реализацию программы “Стабильное школьное питание” в региональных школах Армении. Было отмечено, что в условиях отсутствия очного обучения, обусловленного эпидемией, детям в рамках школьного питания были выданы коробки питания.

Говоря об обеспечения непрерывности образования в условиях кризиса, было отмечено, что при действенной поддержке международных и местных структур, в том числе различных агентств ООН, в Армении стало возможно обеспечение 85%-ого участия в дистанционных классах.

Заместитель министра НОКС Артур Мартиросян подтвердил приверженность армянской стороны реализации работ, направленных на обеспечение Целей устойчивого развития (ЦУР), особо отметив важность сотрудничества с Детским фондом ООН и Всемирной продовольственной организацией в рамках 4-го ЦУР и ЦУР 2-го соответственно. Он также сообщил о членстве Армении в Международном партнерстве образования и выразил уверенность, что роль ЮНИСЕФ в качестве грантового агента наилучшим образом будет способствовать эффективной реализации первого этапа программы.

В ходе встречи для уточнения программ сотрудничества и расширения деятельности были обсуждены также и другие вопросы, обусловленные пандемией и послевоенной ситуацией.