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С разрешения врачей президент Армен Саркисян в конце этой недели вернется в Ереван

С разрешения врачей президент Армен Саркисян в конце этой недели вернется в Ереван

Президент Республики Армения Армен Саркисян, который в результате заражения COVID-19, уже длительное время лечится, находится под наблюдением врачей и работает дистанционно, в случае соответствующего разрешения врачей в конце этой недели вернется в Ереван. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении продолжит лечение в Ереване.


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