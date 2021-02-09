С разрешения врачей президент Армен Саркисян в конце этой недели вернется в Ереван

Президент Республики Армения Армен Саркисян, который в результате заражения COVID-19, уже длительное время лечится, находится под наблюдением врачей и работает дистанционно, в случае соответствующего разрешения врачей в конце этой недели вернется в Ереван. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении продолжит лечение в Ереване.