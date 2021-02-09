Армянские ударные БПЛА проходят государственные испытания

Ударные беспилотные летательные аппараты армянского производства проходят государственные испытания, затем они пройдут этап военных испытаний, за которым последует их серийное производство. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян.

Министр напомнил, что правительство военной промышленности уделяет приоритетное внимание. Касаясь возможностей производства артиллерийского оборудования, артиллерийских средств, а также боеприпасов, он сказал: “Возможности, которые были созданы в 2021 году, смогут полностью удовлетворить военные потребности Армении. Это касается артиллерии, гранатометов, ручных гранатометов и других направлений. В Армении вложены достаточно серьезные инвестиции. У нас уже есть производственный процесс, возможность его расширения в 2021 году”. Таких возможностей министр не знал как минимум два последних десятилетия.

Касаясь ударных, разведывательных беспилотников, министр напомнил, что в рамках научно-исследовательских и конструкторских программ профинансированы десятки проектов. “Некоторые из них уже подходят к своему логическому завершению. И с точки зрения атаки, и с точки зрения разведки мы уже достигаем производственных возможностей. Разведывательные БПЛА, не уступающие аналогичным по параметрам, уже могут быть произведены и в Армении”, - сказал Аршакян, добавив, что они широко применялись Вооруженными силами во время Арцахской войны.

Таким образом, уже есть производственные возможности для разведывательных БПЛА армянского производства, которые, по словам министра, используются должным образом. “Что касается ударных БПЛА, государственные испытания уже проводятся, будут проведены и военные испытания, они будут серийными”, - сказал Аршакян.

Что касается радиолокационных технологий, используемых в области средств противовоздушной обороны, министр заверил, что армянские разработки используются достаточно успешно. Это направление для государства также является приоритетным. “Мы продолжим финансирование по этим направлениям. Радиолокационные системы, системы связи, оптическое видеонаблюдение, оптические лазерные системы. У нас есть и достаточно серьезные разработки по части систем оптического наблюдения, уже и производственные мощности, в ближайшее время они будут расширены, будут созданы большие возможности как для наших Вооруженных сил, так и для экспорта”, - сказал Аршакян.

Касаясь ассигнований на военную промышленность, министр сообщил, что в 2017 году на исследования и разработки было выделено 1,6 млрд драмов. В 2018 году они увеличились до 2,4 млрд драмов, в 2019 году - до 3,8 млрд драмов, в 2020 году фактически составили 3,3 млрд драмов, к которым параллельно с началом войны было добавлено еще 3,4 млрд драмов. В 2021 году предусмотрено 4,6 млрд драмов. “То есть, если сравнивать с 2017 годом, ассигнования превышают более чем в 2,5 раза”, - сказал Аршакян.