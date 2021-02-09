В Матагисе азербайджанский полковник-лейтенант подорвался на мине

13:34, 9 Փետրվար, 2021

В подконтрольном Азербайджану Матагисе полковник-лейтенант Кямиль Дуниев подорвался на мине. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, эту информацию подтвердило Министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что высокопоставленный офицер с тяжелыми травмами был доставлен в военный госпиталь.