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В Матагисе азербайджанский полковник-лейтенант подорвался на мине

В Матагисе азербайджанский полковник-лейтенант подорвался на мине

13:34, 9 Փետրվար, 2021

В подконтрольном Азербайджану Матагисе полковник-лейтенант Кямиль Дуниев подорвался на мине. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, эту информацию подтвердило Министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что высокопоставленный офицер с тяжелыми травмами был доставлен в военный госпиталь.


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