5 разработанных в Армении аппаратов искусственного дыхания легких готовы к клиническим испытаниям

5 разработанных в Армении аппаратов искусственного дыхания легких уже готовы, в скором времени они пройдут клинические испытания.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян, коснувшись проекта финансирования разработок аппаратов искусственного дыхания легких.

“5 таких аппаратов уже готовы. Можно сказать, что они уже прошли фазу тестирования, есть необходимость в клинических испытаниях. В Армении подобное сложное оборудование, особенно в сфере медицинского приборостроения, никогда не создавалось, во всяком случае, мне это неизвестно. Это сложные системы, и получение таких знаний в Армении может иметь серьезное влияние”, - сказал министр.

По словам Аршакяна, компания, выигравшая тендер, участвовала в тендере на лицензирование программного обеспечения Jet Propulsion Laboratory NASA. И из 330 компаний примерно из 42 стран выиграли 28, одна из которых была эта компания. По словам министра, разработка этих аппаратов в Армении стала возможной именно на этой основе. Эти 5 образцов будут представлены в ближайшем будущем.