Президент Арцаха принял генерального прокурора Армении

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян с рабочим визитом находится в Арцахе. Его принял президент Республики Арцах Араик Арутюнян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью Генпрокуратуры.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с организацией деятельности государственных учреждений в послевоенный период в Республике Арцах, направленной на защиту жизни граждан, защиту других жизненно важных прав, обеспечение верховенства закона, обеспечение деятельности правоохранительных органов и служебных обязанностей военнослужащих Армии обороны Арцаха.

Были обсуждены также и вопросы систематизированного осуществления функций правоохранительных органов Республики Армения и Республики Арцах в процессах поисков тел погибших в результате военных действий армянских военнослужащих и на поиски без вести пропавших и возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц.

Артур Давтян отметил, что прокуратура Армении в нынешней сложной ситуации продолжает всеми возможными средствами содействовать прокуратуре Арцаха в борьбе с преступностью, осуществлении процессуальных функций в рамках уголовного производства, а также преобразованиям, предусмотренным в системе уголовного правосудия и правоохранительной системы Республики Арцах.