Папа Римский Франциск внимательно следит за ситуацией на Южном Кавказе

Духовный понтифик католического мира Папа Римский Франциск с особым вниманием следит за развитиями на Южном Кавказе. Как сообщает «Арменпресс», об этом он заявил во время встречи с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в Святом Престоле.

Говоря о политической ситуации, возникшей в разных точках мира и в очагах нестабильности, Папа Римский Франциск коснулся Южно-Кавказского региона, сказав: “С особым вниманием слежу за ситуацией на Южном Кавказе, где продолжается ряд конфликтов, некоторые из которых вспыхнули в прошлом году, они подрывают стабильность и безопасность всего региона”.

Понтифик выразил надежду, что в 2021 году конфликт в Сирии закончится, возобновится прямой диалог между израильтянами и палестинцами, восстановится стабильность в Ливане и мир в Ливии.