Состоялось заседание экспертов рабочей подгруппы Армении, России и Азербайджана по перевозкам 

Состоялось дистанционное заседание экспертной подгруппы по железнодорожным, автотранспортным и комбинированным перевозкам трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

В заседании приняли участие ответственные по сферам, включенные в соответствующие комиссии трех стран.

Были рассмотрены вопросы, касающиеся состояния железнодорожной сети региона для осуществления транзитных перевозок и возможностей путей автомобильного сообщения. Стороны по вышеуказанным вопросам обменялись предварительными мнениями. По окончании встречи подгруппы продолжат дальнейшие обсуждения вокруг экспертных оценок.