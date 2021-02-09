На территории Армении есть закрытые автодороги

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, перевал Варденяц закрыт для всех видов транспортных средств.

Закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

В Ширакской области в районе Амасии идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне стоят 390 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.