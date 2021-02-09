Левон Аронян вышел в четвертьфинал турнира “Opera Euro Rapid”
08:54, 9 Февраль, 2021
Лидер армянских шахмат Левон Аронян вышел в четвертьфинал онлайн турнира по быстрым шахматам “Opera Euro Rapid”.
Как передает «Арменпресс», после 15 партий Аронян, набрав 8,5 очков из 15 возможных, занял 4-е место и продолжит борьбу в четвертьфинале.
Право продолжить борьбу получили также Магнус Карлсен, Уэсли Со, Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв, Теймур Раджабов и Ян Дуда.
Призовой фонд онлайн турнира по быстрым шахматам “Opera Euro Rapid” в “Champions Chess Tour” составляет 100 000 долларов США, 30 000 из которых предназначены победителю.
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