Левон Аронян вышел в четвертьфинал турнира “Opera Euro Rapid”

Лидер армянских шахмат Левон Аронян вышел в четвертьфинал онлайн турнира по быстрым шахматам “Opera Euro Rapid”.

Как передает «Арменпресс», после 15 партий Аронян, набрав 8,5 очков из 15 возможных, занял 4-е место и продолжит борьбу в четвертьфинале.

Право продолжить борьбу получили также Магнус Карлсен, Уэсли Со, Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв, Теймур Раджабов и Ян Дуда.

Призовой фонд онлайн турнира по быстрым шахматам “Opera Euro Rapid” в “Champions Chess Tour” составляет 100 000 долларов США, 30 000 из которых предназначены победителю.