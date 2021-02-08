Ара Айвазян и Филип Рикер подчеркнули важность продолжения мирного процесса в рамках МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с и.о. заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, особо подчеркнув роль платформы стратегического диалога между Арменией и США в продвижении и углублении повестки дня сотрудничества. В ходе беседы министр Ара Айвазян и Филип Рикер подтвердили взаимное обязательство продолжать практические усилия по дальнейшему укреплению армяно-американских отношений, в том числе посредством контактов на различных уровнях, консультаций и расширения многопрофильного сотрудничества.

В ходе телефонного разговора собеседники подробно коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности. В контексте предпринятых шагов по противодействию турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха министр Айвазян обратил внимание собеседника на недопустимость создания гуманитарных проблем, в частности, препятствий репатриации из Азербайджана армянских военнопленных и удерживаемых лиц.

Двусторонне была подчеркнута необходимость решения ключевых вопросов нагорно-карабахского мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, о чем четко говорится в заявлении высоких представителей сопредседателей от 3 декабря. Министр Айвазян подчеркнул необходимость удвоения усилий по борьбе с ксенофобией путем установления прочного мира и безопасности в регионе, в том числе путем устранения повторения массовых нарушений прав человека.