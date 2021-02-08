Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткойн

Tesla инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете компании, опубликованном в понедельник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Мы инвестировали в биткойн в общей сложности $1,5 млрд в соответствии с нашей политикой и можем приобретать и хранить цифровые активы временно или на длительный срок. Более того, мы планируем начать использовать биткойн в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем", - говорится в документе.

На фоне этих новостей биткойн в ходе торговой сессии вырос в цене на 11,8% - до $43,8 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk. При этом в пике биткойн достигал $44,9 тыс. Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.