Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян принял посла Грузии

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 8 февраля принял посла Грузии в Армении Георгия Саганелидзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, вице-премьер отметил, что укрепление отношений Армения-Грузия является одним из основных направлений внешней политики Армении. Как председатель межправительственной комиссии Тигран Авинян подчеркнул важность последовательного укрепления армяно-грузинского дружественного сотрудничества.

Посол Саганелидзе отметил, что посредством совместной и эффективной работы над двусторонней повесткой дня можно добиться амбициозного прогресса.

Вице-премьер назвал торгово-экономическое сотрудничество одной из ключевых компонентов армяно-грузинских отношений, подчеркнув, что имеются все необходимые условия для его взаимовыгодного расширения. В этом контексте была подчеркнута важность возобновления работы армяно-грузинской межправительственной комиссии в 2019 году.

В ходе беседы Тигран Авинян представил вопрос возвращения из Азербайджана армянских пленных, что является приоритетной для правительства Армении задачей.

Были затронуты вопросы, связанные с международным транспортным коридором “Персидский залив - Черное море” и новыми возможностями в его рамках. В контексте улучшения транспортного сообщения между двумя странами был обсужден процесс ремонта дорог от контрольно-пропускных пунктов Бавра и Гогаван до глубин Грузии.

В целях активизации двусторонних контактов и развития туризма была затронута возможность пересечения границы по идентификационным картам.

Стороны обсудили программу создания энергетического коридора “Север-Юг”, уже проделанную работу в этом направлении, а также запланированные шаги.