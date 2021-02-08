Министр обороны Армении встретился с родственниками пропавших без вести военнослужащих

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 8 февраля встретился с родителями и родственниками военнослужащих, пропавших без вести в развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года войне.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении, Вагаршак Арутюнян представил ход поисковых операций, проводимых в районах боевых действий, отметив, что информация о результатах проведенных работ регулярно публикуется, а процесс идентификации продолжается.

Министр обороны ответил на вопросы и предложения участников встречи, дал поручения руководителю военной полиции МО и руководителям других ответственных подразделений.

Министр обороны проинформировал, что в системе обороны предпринимаются все необходимые действия для сбора, сравнения и сопоставления информации о возможном местонахождении пропавших без вести с целью более эффективной организации процесса.

Отвечая на вопросы, Вагаршак Арутюнян заверил, что по ряду дел ведется следствие. Министр заверил, что все виновные будут наказаны в рамках уголовных дел, возбужденных за преступные действия или бездействие. Вагаршак Арутюнян подчеркнул, что процесс идет в правовом поле, необходимо дождаться окончания следствия.