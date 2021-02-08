Министр экономики Армении и постпред ПРООН обсудили перспективы сотрудничества

Министр экономики Армении Ваан Керобян 8 февраля принял постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Армении Дмитрия Марьясина.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики, приветствуя постоянного представителя ПРООН, министр подчеркнул продолжающееся эффективное сотрудничество с ПРООН, особо отметив совместные программы развития в сферах малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и туризма.

Дмитрий Марьясин поздравил министра с назначением, представил приоритеты ПРООН, подчеркнул необходимость реализации новых программ, основанных на инновациях.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность проведения регулярных консультаций и работы в области инноваций, сельского хозяйства, малых водохранилищ, привлечения инвестиций. С этой точки зрения Ваан Керобян подчеркнул важность подготовки отчета «Обзор инвестиционной политики» (Investment Policy Review) Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и выработку рекомендаций.

Министр также проинформировал об инициативе по созданию несельскохозяйственных рабочих мест в сельской местности, что позволит жителям сельских населенных пунктов работать в сфере туризма, легкой промышленности и др.

Министр экономики рассказал об амбициозной идее превратить Ереван в региональный центр высоких технологий, сообщив, что ведутся переговоры о создании соответствующей инфраструктуры. Ваан Керобян также поделился идеей открытия в Армении открытых для посетителей водохранилищ, что даст возможность развивать внутренний туризм.

Дмитрий Марьясин коснулся электронной платформы eRegulations, предложив продолжить углубление работы по привлечению инвестиций и реализации совместных программ развития туризма.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации отдельных встреч с международными экспертами в области туризма и инвестиций.