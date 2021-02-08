Министр ЧС побывал в Армавирской области

Обсуждается вопрос строительства нового корпуса пожарно-спасательного отряда Баграмяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян посетил пожарно-спасательные отряды Баграмяна, Вагаршапата и Армавира, ознакомился с условиями в зданиях и с их техническим оснащением. В особом пожарном отряде охраны ААЭС министр присутствовал на проводимом учении, были представлены турбинные и контрольные пункты, затем Андраник Пилоян встретился с руководством ЗАО “Армянская атомная электростанция”.

В областном спасательном управлении Армавира министр по ЧС и губернатор Амбарцум Матевосян обсудили ряд вопросов, касающихся сферы гражданской обороны. Министр отметил значение организации совместно осуществляемых мероприятий - оповещение, эвакуация, укрытие, вопросов ремонта и размещения новых электросетей оповещения в общинах области.