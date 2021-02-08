Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обсудила с послом Армении вопросы сферы

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Риберио обсудила с руководителем миссии Армении в ОБСЕ, послом Арменом Папикяном вопрос свободы медиа в Армении, по которому ее офис Армении может оказать содействие. «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на официальный сайт ОБСЕ.

Тереза Риберио приветствовала сказанное, что свобода СМИ и безопасность журналистов в повестке правительства Армении занимают важное место. Она выразила готовность содействовать Армении в вопросах медиа и свободы слова.

Риберио и Папикян коснулись вызовов, возникающих вследствие “фейковых новостей”, их влияния на свободу медиа.

Стороны коснулись также возможного визита в Армению представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и сотрудничества в других сферах.