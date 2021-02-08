В горах Чечни пропала группа из 14 человек
15:42, 8 Февраль, 2021
Группа из 14 человек пропала в горах Сунженского района Чечни, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
По его словам, это произошло в районе Бамута. Местные жители накануне рано утром отправились на сбор черемши, а затем не вышли на связь, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В пресс-службе главка МЧС по Чечне сообщили, что в пропавших ищут десятки человек: спасатели, пожарные, сотрудники МВД и волонтеры. От МЧС в поисках участвуют 43 человека, в том числе кинологический расчет.
Позже стало известно, что пропавшие самостоятельно вышли из леса в районе села Аршты.
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