В горах Чечни пропала группа из 14 человек

Группа из 14 человек пропала в горах Сунженского района Чечни, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

По его словам, это произошло в районе Бамута. Местные жители накануне рано утром отправились на сбор черемши, а затем не вышли на связь, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В пресс-службе главка МЧС по Чечне сообщили, что в пропавших ищут десятки человек: спасатели, пожарные, сотрудники МВД и волонтеры. От МЧС в поисках участвуют 43 человека, в том числе кинологический расчет.

Позже стало известно, что пропавшие самостоятельно вышли из леса в районе села Аршты.