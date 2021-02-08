Формирование Министерства внутренних дел в нашей повестке дня: Пашинян о реформах в полиции

Вопрос формирования Министерства внутренних дел и Патрульно-постовой полиции службы – повестка дня правительства. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на совещании по реформам полиции.

“Мы много раз говорили, что реформа судебной системы - одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать в этом году. В этом контексте реформа полиции также чрезвычайно важна. В ближайшее время у нас на повестке дня формирование Министерства внутренних дел. Вместе с тем, в этом году мы должны начать создание Патрульно-постовой полиции Армении. Процесс уже начался. Мы должны обсудить его сегодня, какие срочные дела необходимо сделать, чтобы не затягивать и дальше программу, которая была отложена из-за войны»”, - сказал Пашинян.

По его словам, согласно плану, этот проект необходимо реализовать в 2021 году.