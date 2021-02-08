В Генрихе Мхитаряне заинтересован и другой итальянский клуб

Полузащитником сборной Армении Генрихом Мхитаряном заинтересован и другой итальянский клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Calciomercatoweb”. Мхитаряном интересуется туринский “Ювентус”. В туринском клубе ждут, продлит ли армянский полузащитник контракт с “Ромой”.

Мхитарян близок к продлению контракта с “Ромой”. Если до конца текущего сезона армянский полузащитник не подпишет новый контракт, он получит статус свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата Италии по футболу в Серии “А” Мхитарян принял участие в 20-и матчах, забил 9 голов и был автором 8 голевых передач.