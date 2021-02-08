Депутаты Парламента Литвы призвали Азербайджан ускорить возвращение пленных в Армению

Члены межпарламентской группы Литва-Армения Парламента Литвы выступили с заявлением, в котором призвали Азербайджан ускорить обмен телами погибших и возвращение военнопленных и захваченных гражданских лиц в Армению. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Литве.

В заявлении, в частности, говорится:

“Мы, члены межпарламентской группы Сейма Литва-Армения, ссылаясь на заявление от 19 ноября 2020 года верховного представителя ЕС по Нагорному Карабаху, сделанного от имени ЕС,

на обязательства руководителей Армении и Азербайджана обмениваться военнопленными и другими задержанными лицами по принципу “все в обмен на всех”,

на призыв спикера Службы внешних отношений ЕС от 29 января 2021г.,

на заявление политической конференции Европейской народной партии (ЕНП) от 1 февраля 2021 г. призываем Азербайджан ускорить обмен телами погибших, возвращение военнопленных и захваченных гражданских лиц и немедленно прекратить возбужденные в отношении них уголовные дела.

Немедленное и без предусловий возвращение пленных станет одним из первых шагов по восстановлению атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией. Также призываем и к органам Европейского союза в контексте нынешних и будущих отношений с Азербайджаном последовательно поднимать этот гуманитарный вопрос”, - говорится в заявлении межпарламентской группы Сейма.