МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 343 случая, из которых 139 - чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления спасательной службы МЧС Армении с 1 по 7 февраля зарегистрировано 343 случая, из которых 139 - чрезвычайные, в том числе 54 пожара, 8 случаев обрушения, 1 случай взрыва, 1 камнепад, 8 случаев попыток самоубийства, 46 дорожно-транспортных происшествий, а также 106 бытовых вызовов. Пострадали 77 человек, благодаря оперативным спасательным операциям был спасен один гражданин, зарегистрировано 14 случаев смерти от несчастных случаев.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, зарегистрировано 12 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 48 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 97 гражданам, и вывезли в безопасное место 53 автомобиля, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.