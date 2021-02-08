Виктор Енгибарян будет назначен главой делегации Армении в “Евронест”

В Парламентской ассамблее Восточного партнерства “Евронест” главой армянской делегации будет назначен депутат Национального собрания от фракции “Мой шаг” Виктор Енгибарян, который заменит Гаяне Абраамян, сложившую свой депутатский мандат. Как передает «Арменпресс», этот вопрос включен в повестку заседания совета НС Армении 8 февраля.

“В проекте решения Об утверждении состава делегации НС седьмого созыва в Парламентской ассамблее Восточного партнерства “Евронест” от 24 января 2019 года слова “руководитель делегации Гаянэ Абраамян, фракция “Мой шаг” заменить словами “руководитель делегации Виктор Енгибарян, фракция “Мой шаг”, - говорится в проекте решения.

Тем же решением члена делегации, члена фракции “Мой шаг” Корюна Мкртчяна заменит депутат той же фракции Мария Карапетян.

Депутатские полномочия Гаяне Абраамян были прекращены 24 ноября 2020 года.