В Армении подтверждено 89 новых случаев COVID-19, выздоровели 156 заболевших

По состоянию на 11:00 8 февраля в Армении подтверждено 89 новых случаев COVID-19, 156 заболевших вылечились, есть 6 летальных исходов. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни. Таким образом, за последние сутки проведено 1 870 теста, всего проведено 666 195 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 168 171 случаев COVID-19, 159 876 из которых вылечились, есть 3 123 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 395 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 4 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 783.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.