Пожар на улице Караханяна: пострадавших, к счастью, нет

7-го февраля в 22:05 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на улице Караханяна в Ереване есть возгорание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на 2-м этаже двухэтажного строения возле дома 38/4 на улице Караханяна.

Пожар удалось локализовать в 22:20, погасить в - 22:44. На территории, охватывающей около 20 кв/м, сгорели различные бытовые предметы.