Госдолг Армении за год вырос на 647 млн 230 000 $ или на 8.84%

Государственный долг Армении (внутренний и внешний) по состоянию на 31 декабря 2020 года, по предварительным данным, составил 7 млрд 968 млн 486 000 $ США против 7 млрд 321 млн 256 000 $ США в 2019 году и вырос на 647 млн 230 000$ США или на 8,84%.

Как стало известно «Арменпресс» из Статистического комитета Республики Армения, внешний долг по состоянию на конец декабря прошлого года составил 6 млрд 53 млн 147000$ США, за год вырос на 268 млн 629 000$ США, в том числе долг правительства составил 5 млрд 593 млн 202 000 долларов США или более чем на 4,64%. В то же время, долг Центрального банка Республики Армения составил 459 млн 944 000 долларов США и вырос за 12 месяцев на 298 млн долларов, или около 5,63%. По сравнению с 31 декабря 2019 года сократился на 29 млн 373 000 долларов. Внешние гарантии, предоставленные правительством Республики Армения по линии внешних кредитов Центрального банка, отражены во внешнем долге Центрального банка.

Внутренний долг Армении по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 1 млрд 915 млн 340 000 долларов. За год вырос на 378 млн 601 000. Из них по части приобретенных резидентами государственных казначейских облигаций 1 млрд 834 млн 773 000. Обязательства в долларах за этот период выросли более чем на 422 млн долларов, или примерно на 29,9%, а долг по линии гособлигаций в иностранной валюте, приобретенный резидентами, 31 декабря прошлого года составил 80 млн 567 000 долларов США, по сравнению с тем же днем 2019 года снизился на 43 млн 402 000 или более чем на 35%. Других внутренних обязательств Республика Армения не имела.