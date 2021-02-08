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Левон Аронян на турнире “Opera Euro Rapid” пока на 5-м месте

Левон Аронян на турнире “Opera Euro Rapid” пока на 5-м месте

Лидер армянских шахмат Левон Аронян улучшил свою позицию в таблице турнира “Opera Euro Rapid Chess Tour”.

Как передает «Арменпресс», в онлайн-турнире по быстрым шахматам гроссмейстеры провели еще 5 партий. Аронян победой завершил две игры, две - вничью и в одной потерпел поражение. Набрав из 10 возможных 5,5 очков, армянский гроссмейстер  занимает 5-е место турнирной таблицы. Лидером вновь является действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Призовой фонд онлайн турнира по быстрым шахматам “Opera Euro Rapid” в Champions Chess Tour составляет 100 000 долларов США, 30 000 из которых предназначены победителю.


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