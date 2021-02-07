Требую  прекратить  спекулировать на чувствах народа Арцаха:   президент Арцаха Арутюнян

В сообщении на своей странице в Facebook президент Арцаха Араик Арутюнян обратился к наблюдающейся в последнее время активизации дезинформации вокруг Арцаха, официально потребовав прекратить всем манипулировать именем Арцаха и эмоциями народа.

Как передает Арменпресс, Араик Арутюнян подчеркнул: «В последнее время потоки дезинформации вокруг Арцаха вновь активизировались и, к сожалению, в основном из армянских кругов. Говорят все, что кому взбредет в голову или что диктуют их узкие личные интересы, не думая о том, что тем самым они преступно играют с судьбой Арцаха и на нервах его народа.

В частности, одни пишут, что мы собираемся распустить армию и Министерство иностранных дел, другие — что намерены отказаться от дороги Красный рынок - Шуши, а третьи вообще говорит, что мы собираемся водрузить азербайджанский флаг в Степанакерте, и т.д и т.п. Все это вздор, бред — просто исключено, чтобы власти Арцаха согласились потакать желаниям внешних и внутренних врагов. Официально требую прекратить спекулировать именем Арцаха и эмоциями народа.

Все государственные органы Республики Арцах работают и будут работать, какими бы тяжелыми ни были условия и сколько бы ни было недоброжелателей. Но больнее всего то, что среди этих недоброжелателей есть представители армянской нации. Мне бы очень хотелось, чтобы вся наша энергия и усилия были направлены на восстановление и развитие Арцаха, на обеспечение безопасности, на смягчение боли утраты, на решение проблемы пленных и без вести пропавших, а не ослабление еще больше существующих ценностей.

Благоразумия и сердоболия всем нам".