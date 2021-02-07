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Требую  прекратить  спекулировать на чувствах народа Арцаха:   президент Арцаха Арутюнян

Требую  прекратить  спекулировать на чувствах народа Арцаха:   президент Арцаха Арутюнян

В сообщении на своей странице в Facebook президент Арцаха Араик Арутюнян обратился к наблюдающейся  в последнее время активизации дезинформации вокруг Арцаха, официально потребовав  прекратить всем манипулировать именем Арцаха и эмоциями народа.

Как  передает Арменпресс, Араик Арутюнян подчеркнул: «В последнее время потоки дезинформации вокруг Арцаха вновь активизировались  и, к сожалению, в основном из армянских кругов. Говорят все, что кому взбредет в  голову или что диктуют их узкие личные интересы,   не думая о том, что тем самым они преступно  играют с судьбой Арцаха и на нервах его народа. 

В частности, одни пишут, что мы собираемся распустить армию и Министерство иностранных дел, другие —   что  намерены  отказаться от дороги Красный рынок - Шуши, а третьи вообще говорит, что мы собираемся водрузить азербайджанский флаг в Степанакерте, и т.д и т.п. Все это вздор, бред — просто исключено, чтобы власти Арцаха согласились потакать  желаниям внешних и внутренних врагов. Официально требую прекратить спекулировать  именем Арцаха и  эмоциями народа.   

Все государственные органы Республики Арцах работают и  будут работать, какими бы тяжелыми ни были условия и сколько бы  ни было недоброжелателей. Но   больнее всего то, что среди этих недоброжелателей есть представители армянской нации.   Мне бы очень хотелось, чтобы вся   наша энергия и усилия были направлены  на восстановление и развитие Арцаха, на обеспечение безопасности, на смягчение боли утраты, на решение проблемы пленных и без вести пропавших, а не  ослабление еще больше существующих ценностей.  

Благоразумия и сердоболия всем нам".


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